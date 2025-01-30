500 доларів чи гривневий депозит: який варіант принесе більше прибутку за 6 місяців

Незважаючи на війну, деякі українці все ще шукають можливості для інвестування в різні активи. Найбільш популярними варіантами залишаються депозити та купівля валюти – долара чи євро.

Щоб з'ясувати, який з цих способів може принести найбільший прибуток, UAportal провів аналіз, використавши дані з "Мінфіну". Якщо в кінці червня 2024 року українець розмістить 20 417 гривень на депозитному рахунку (з урахуванням курсу долара на 30.06.2024) і укладе депозитний договір з банком, то на початку 2025 року його прибуток у "Асвіо Банку" за 6 місяців складе 1241 гривню. У той же час у "Юнекс Банку" цей прибуток буде дещо меншим – 1202 гривні.

500 доларів чи гривневий депозит: який варіант принесе більше прибутку за 6 місяців. Джерело: Мінфін 500 доларів чи гривневий депозит: який варіант принесе більше прибутку за 6 місяців. Джерело: Мінфін

Якщо громадянин вирішить не вкладати гроші на депозит, а просто купити 500 доларів та залишити їх на півроку (з червня 2024 по січень 2025), його прибуток становитиме лише 557,5 гривень. На кінець червня 2024 року середній курс продажу долара був 40,8350 (500 доларів – 20 417,5 гривень), а на початку 2025 року курс купівлі складав 41,95 гривні (500 доларів – 20 975 гривень). Різниця між цими сумами – 557,5 гривень.

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Середній курс обміну валют у червні 2024 Середній курс обміну валют у червні 2024

Середній курс обміну валют у січні 2025 Середній курс обміну валют у січні 2025

Отже, більш вигідним варіантом є розміщення грошей на депозитному рахунку, а не зберігання доларів протягом півроку.

Раніше ми розповідали, в якій валюті краще зберігати гроші у 2025 році.

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