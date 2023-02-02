7 круп, які не потрібно промивати перед приготуванням

Під час приготування каші або гарніру зі злаків можна зіткнутися із незручним моментом. Що робити з крупою, яку витягли з упаковки: промити або відразу відправити в каструлю? З одного боку, традиція ополіскування існує давно, з іншого – не всі продукти потребують цієї процедури. Чи варто відмовлятися від звичної дії із зернами та злаками чи ні, розглянемо у цій статті.

Навіщо миють і замочують крупи

Крупу бажано промивати, щоправда, не всю і не завжди. Є й такі продукти, які краще не споліскувати, а замочувати. Щоб зрозуміти, коли доречна та чи інша дія, розберемося в нюансах.

Крупу промивають:

для видалення сміття та пилу;

очищення від дрібних частинок оболонки та рослинних залишків;

скорочення фітинової кислоти (цей елемент перешкоджає засвоєнню круп організмом, а також надає продуктам гіркого присмаку);

часткового вимивання крохмалю (тоді при варінні не утворюватиметься піна, а зерна не прилипнуть один до одного).

До того ж деякі виробники можуть обприскувати крупи спеціальними розчинами, які відлякують шкідників та захищають урожай від погодних капризів. Промиваючи продукти, ми видаляємо ці захисні покриття.

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Які крупи мити не треба

Існує список круп, які потрібно промивати перед приготуванням. Їх можна просто засипати у каструлю. У них входять:

булгур – він уже пройшов попередню термічну обробку, а тому йому потрібен лише окріп, щоб отримати смачну кашу;

– він уже пройшов попередню термічну обробку, а тому йому потрібен лише окріп, щоб отримати смачну кашу; манка , вівсянка та геркулесові пластівці – вони вбирають рідину дуже швидко, тому після промивання стануть непридатними для споживання;

, та – вони вбирають рідину дуже швидко, тому після промивання стануть непридатними для споживання; кус-кус – для приготування цієї крупи потрібен лише окріп, а перебрати її можна і вручну;

– для приготування цієї крупи потрібен лише окріп, а перебрати її можна і вручну; ячмінна та кукурудзяна крупа – від сміття їх можна легко очистити і вручну, а тому не обов'язково промивати.

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