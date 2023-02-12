7 ознак, що в будинку багато негативної енергії: як виявити та позбутися

Вдома ми відновлюємо енергію і набираємось сил перед тим, як повернутися у великий світ до інших людей. Це місце має бути найкомфортнішим, адже саме тут ми проводимо час наодинці з близькими та самим собою. Якщо повернення додому не приносить задоволення і не викликає позитивних емоцій, це привід задуматися. Є кілька ознак, якими можна точно визначити присутність негативу. Після ретельного аналізу ситуації варто докласти всіх зусиль та очистити свій будинок.

Люди звикли до понять, які можна пояснити і до яких можна доторкнутися, а от словосполучення "негативна енергія" сприймають не всі. Однак кожен з нас відчував її від людини, яка завжди всім незадоволена, або в місці, де панує несприятлива обстановка. Нагромадження негативних емоцій і є місцем, де ця енергія з позитивної стає негативною і висить у повітрі як грозова хмара. Розповідаємо, які ознаки вказують на те, що у вашому будинку не все гаразд.

Поява в будинку небажаних гостей. Це можуть бути мурахи, мошки, таргани, клопи та інші комахи. Це перший тривожний дзвіночок для кожного господаря. Несподівано починають хворіти і гинути кімнатні рослини, атмосфера в будинку напружена, відчувається задушливість, апатія. Раптова хвороба домочадців та домашніх тварин. Різні нездужання, безсоння, дратівливість і агресія говорять про те, що у вашому будинку накопичилося дуже багато небажаної енергії. Зникнення і зникнення речей вказують на те, що вдома не все гаразд. Часто зникають предмети першої потреби: ключі, документи, гроші, побутові дрібниці. Раптова смерть члена сім'ї чи тварини. Часті сварки, скандали та з'ясування відносин. Бажання якнайшвидше покинути будинок, дискомфорт і відчуття погляду в спину.

Способи позбавлення від негативної енергії

Для початку необхідно позбавити негативної енергетику кожного домочадця. Для цього варто прийняти прохолодний душ і використати крупну сіль замість гелю для миття. Акуратно натріть тіло сіллю, щоб не завдати собі дискомфорту, і змийте її водою, звертаючись до неї з проханням позбавити вас негативу. Ще кращим варіантом буде ванна з сіллю, але не забудьте потім змити з себе негатив напором води з душу.

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Наступний етап – енергетичне чищення будинку. Одягніть просторий світлий одяг з натуральної тканини, зніміть із себе всі прикраси, помоліться Вищим Силам за захист і заступництво і приступайте до справи. Позбавтеся всіх речей, які викликають у вас сильну ворожість або страх. Заберіть мотлох і поламані предмети, не залишайте в будинку нічого, що ви не використовуєте. У купах старих речей завжди накопичується негатив.

Відкрийте вікна та двері, щоб вітер добре "продув" всі приміщення, забравши з собою частину негативної енергетики. Проведіть вологе прибирання, ретельно позбавляючись від пилу та павутиння, особливо у важкодоступних місцях. Самі або за допомогою близьких людей відремонтуйте всі несправні крани, електроприлади та меблі.

Посадіть у будинку квіти, які допомагають залучати в житло благополуччя, захищають від негативу та дають відчуття комфорту. Це може бути грошове дерево, кактуси, традесканція, герань, троянди.

Використовуйте сухі трави – наприклад, полин, шавлію і звіробій. З їх допомогою обкуріть усі приміщення, спрямовуючи думки на вигнання негативу з дому та з вашого життя.

Розвісьте у вашому будинку дзвіночки та "музику вітру". Звук дзвіночків відлякує істот тонкого рівня та очищує простір. Вченими вже неодноразово доведено, що звук дзвонів та дзвіночків настільки сильно змінює енергетику, що це придушує навіть розвиток епідемій, зростання плісняви, грибків та паразитів, а також важкі суїцидальні та депресивні стани. До того ж дзвіночок, повішений над дверима, своїм дзвоном ніби запрошує добру енергію увійти до будинку. "Співаючі вітри" також допомагають очищенню простору вашого будинку та циркуляції енергії.

І на останок. Не шкодуйте часу на очищення квартири від негативної енергетики. Ви отримаєте чисте та здорове житло, в якому кожна людина буде здоровою та успішною.

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