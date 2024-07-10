75 мільйонів людей вже за 100 років ризикують залишитися без води: які причини

Доступ до підземних вод є життєво важливим для життя на Землі, але нове дослідження показує, що підвищення температури може зробити їх непридатними для пиття для 75 мільйонів людей протягом наступних 76 років.

Дослідники з Технологічного інституту Карлсруе (KIT) у Німеччині змоделювали зміни глобальних температур підземних вод до 2100 року, використовуючи два різних сценарії викидів парникових газів, пише Newsweek.

Згідно з їхніми прогнозами, температура ґрунтових вод може підвищитися на 20 градусів за Цельсієм за одним сценарієм і на 21,5 градуса – за іншим.

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Це матиме значний вплив на людей, які залежать від підземних вод для пиття, зрошення та інших потреб. Дослідники оцінюють, що від 77 до 188 мільйонів людей можуть постраждати до 2100 року, залежно від сценарію викидів.

Тепліші ґрунтові води також можуть мати негативний вплив на екосистеми, залежні від ґрунтових вод, біогеохімічні процеси, потенціал геотермальної енергії та тепловий режим річок.

"Наші результати показують, наскільки важливо вживати заходів для захисту підземних вод і знаходити довгострокові рішення для протидії негативному впливу зміни клімату на підземні води", - сказала д-р Сюзанна Бенц, автор дослідження з KIT.

Дослідники закликають до термінових дій для скорочення викидів парникових газів та пом'якшення наслідків зміни клімату. Вони також підкреслюють важливість кращого розуміння та моніторингу підземних вод, щоб краще підготуватися до майбутніх змін.

Нагадаємо, 5 регіонів планети можуть стати непридатними для життя вже до 2070 року через екстремальну спеку.

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