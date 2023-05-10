8-річна дівчинка в Норвегії випадково знайшла кинджал кам'яного віку біля школи (фото)

У Норвегії в окрузі Вестланд восьмирічна дівчинка Еліза гралася біля школи та побачила біля великих каменів, що лежали поблизу дороги, дивну річ. Це був крем’яний кинджал, виготовлений людьми ще у кам’яному віці – приблизно 3700 років тому.

Як пише LiveScience, дівчинка спочатку подумала, що це шматок скла, а з'ясувалося, що це щось схоже на камінь. Вона віднесла предмет до своєї вчительки Карен Дрендж, а та зрозуміла, що це якийсь історичний предмет. Учителька зв'язалася з радою округу Вестланд, а ті – з археологами, які й дослідили знахідку.

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Археолог з муніципалітету округу Вестланд Луїза Б'єрре Петерсен розповіла, що це старовинний предмет з кам'яного віку. Він має 12 сантиметрів у довжину. Виготовлений він з кременю. А оскільки ця порода не зустрічається в природі Норвегії, тому вчені вважають, що можливо він був привезений з Данії.

"Цей тип кинджала часто зустрічається разом із жертвенними знахідками, додали археологи. Для подальшого дослідження території Рада округу Вестланд і Університетський музей округу Вестланд у Бергені, другому за величиною місті Норвегії, об’єдналися, щоб дослідити територію школи. Але вони не знайшли жодних інших доказів, що датуються кам'яним віком", – пише видання.

Зазначається, що історичну знахідку буде занесено в каталог і використано в дослідженнях в університетському музеї.

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