8 березня 2023: найкращі привітання з Жіночим днем української мовою та листівки

8 березня у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний жіночий день. Цього дня заведено вітати усіх жінок зі святом та дарувати їм квіти.

В Україні, де більшість чоловіків воюють з російським агресором, жінки отримуватимуть вітання від своїх синів, чи чоловіків, або коханих дистанційно – війна розлучила багато сімей.

Якщо ви не можете особисто привітати батьків, чи своїх коханих з цим святом, пропонуємо вам вітання з 8 березня у прозі та картинках українською мовою. Їх ви можете надіслати своїм улюбленим жінкам через будь-який месенджер.

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Вітання для жінок з 8 березня у прозі українською мовою:

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Цього весняного та чарівного дня, вітаю тебе зі святом 8 березня! Бажаю тепла та радості від рідних та близьких та оптимізму у кожному дні. Нехай твоя краса ніколи не минає, нехай у душі завжди панує вічна весна, а на обличчі сяє сонячна посмішка і зігріває всіх ніжним промінням.

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У найніжніше і найсвітліше свято 8 березня я бажаю тобі 8 жіночих, дуже необхідних речей: миру в сім'ї, спокою в душі, здоров'я в тілі, радості в очах, любові в серці, легкості в ногах, приємних слів у вухах і гарних квітів в руках! І нехай ця вісімка буде постійною життєвою супутницею!

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У цей жіночний день року вітаю тебе з чарівним святом 8 березня! Бажаю, щоб, попри жодні незгоди та життєві негаразди, ти завжди цвіла, як найпрекрасніша у світі квітка, а життя твоє, нехай буде райським садом, де завжди панує вічна весна.

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Красуня-весна ступила на поріг, і разом з нею прийшло чарівне свято – 8 березня, Міжнародний жіночий день! З ранку поспішають вулицями чоловіки, вони несуть квіти своїм бабусям та мамам, дружинам та сестрам, нареченим та колегам. Милі, чарівні жінки, відкладіть сьогодні всі домашні справи і дозвольте чоловікам довести вам, що ви є сенсом їхнього життя та найдорожчим подарунком долі!

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Радісні почуття сьогодні заповнюють серця всіх справжніх лицарів, адже тільки заради вашого свята 8 березня, дорогі жінки, вони прокинулися сьогодні на годину раніше, здійснили подвиг на кухні у вигляді приготованої яєчні і чекають на той прекрасний момент, коли ви їм скажете "Спасибі, добраніч".

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Нехай восьме березня стане далеко не єдиним днем року, коли збуваються жіночі мрії та реалізуються задуми. Бажаю, щоб у цей день не обійшли своєю увагою близькі та улюблені люди, а також усі ті, хто важливий і дорогий серцю. Вітаю зі світлим святом весни та тепла.

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Нехай жіночий день настроює серця людей на ліричну хвилю. Нехай жінки гарніють і розквітають, а чоловіки дивляться їм услід. Бажаю вам особисто перейнятися весняним настроєм, щоб запастися енергією для зустрічі майбутнього щастя! Бажаю вам незмінно приголомшливої зовнішності та успіхів на всіх фронтах!

Листівки на 8 березня:

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас кращі привітання з Днем Народження для друзів та найріднішої людини – матусі.

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