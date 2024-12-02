9 найбрудніших футбольних команд в історії: рейтинг

Футбол, який часто називають "прекрасною грою", бачили чимало елегантних та технічних матчів. Однак цей вид спорту має і темний бік, де агресія, хитрощі та спірні тактики виходять на перший план. Ось рейтинг дев’яти найбрудніших футбольних команд в історії, заснований на дисциплінарних рекордах, рівні агресії та бажанні перемогти за будь-яку ціну.

9. Манчестер Сіті (2001/2002, Перший дивізіон)

До того як стати одним із найкращих клубів світу, "Манчестер Сіті" провів хаотичний сезон у Першому дивізіоні Англійської футбольної ліги. Попри підвищення з 108 голами та 99 очками, команда отримала 10 червоних карток. Інциденти з Паоло Уанчопе та Алі Бенарбією стали символом їх агресивного стилю гри.

8. Камерун (ЧС-1990)

Казковий виступ Камеруну на ЧС-1990 був затьмарений їхньою надмірною агресією. В історію увійшов грубий фол Бенжамена Масінга на Клаудіо Каніджі. За п’ять матчів команда отримала 15 жовтих і 2 червоні картки, ставши однією з найжорсткіших команд турніру.

7. Арсенал (1990-ті роки при Гремі та Венгері)

Попри успіхи у 1990-х, "Арсенал" отримав репутацію "хуліганів". Такі гравці, як Патрік Вієйра та Тоні Адамс, чудово протистояли агресії суперників, але й самі не відставали у фізичній боротьбі, що допомагало команді домінувати в англійському футболі.

6. Нідерланди (ЧС-2010)

Голландці, відомі своїм "тотальним футболом", на ЧС-2010 відмовилися від своїх принципів. Удар Найджела де Йонга в груди Хабі Алонсо став символом їхньої жорсткості. У фіналі команда отримала 9 жовтих карток, за що їх назвали "антифутболістами".

5. Аргентина (ЧС-1990)

Агресія аргентинців проявилася на ЧС-1990. У фіналі, де команда програла ФРН, Густаво Дезотті отримав червону картку за те, що схопив Юргена Колера за шию. Їхній жорсткий стиль викликав чимало критики.

4. Реал Мадрид (2010-2013, під керівництвом Моурінью)

"Реал" під керівництвом Жозе Моурінью став синонімом "темного мистецтва" футболу. Серхіо Рамос і Пепе були відомі своєю агресією, особливо у напружених "Ель Класико" проти "Барселони" Гвардіоли.

3. Атлетіко Мадрид (з 2011 року при Сімеоне)

З приходом Дієго Сімеоне "Атлетіко" став майстром хитрощів і провокацій. У матчі Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" у 2019/20 команда використовувала будь-які засоби для досягнення перемоги.

2. Вімблдон (1980-ті – 1990-ті, "Шалена банда")

"Шалена банда" з "Вімблдона" була відома своїм агресивним стилем як на полі, так і за його межами. Перемога у фіналі Кубка Англії 1988 року над "Ліверпулем" стала одним із найнеочікуваніших тріумфів в історії.

1. Лідс Юнайтед (1960-1970-ті під керівництвом Дона Реві)

"Лідс" під керівництвом Дона Реві отримав прізвисько "Брудний Лідс". Гравці, як Біллі Бремнер і Норман Хантер, були відомі своєю жорсткою манерою гри. Їх стиль закріпив репутацію команди на десятиліття.

Ці команди демонструють, що, окрім техніки та тактики, темна сторона футболу також залишає свій слід в історії спорту.

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