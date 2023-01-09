9 січня – Степанів день: яке церковне свято та що не можна робити

Дата 9 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. За релігійним календарем сьогодні, 9 січня, вшановують пам'ять християнського мученика Стефана. Святий Стефан відомий, як істинний шанувальник християнської віри, який постраждав за Господа у віці 30 років. Він все життя проповідував християнство і успішно перемагав іудеїв в суперечках. За це його обмовили, розповідаючи, що він богохульствує.

Стефан постав перед судом і виголосив промову про історію юдеїв, дорікаючи їм у тому, що вони женуть пророків. Під час проповіді святому з'явився Ісус, Стефан сказав про це людям, але ті закрили вуха і відвезли святого за місто, де били камінням. Від травм Стефан помер, а тіло його було залишено на поживу звірам, але його таємно поховали християни.

9 січня також відзначається День пам'яті преподобномученика Феодора. Народившись в багатій родині, Феодор отримав хорошу освіту. Цікаво, що його наставник пророкував учневі швидку смерть. В юності Феодор вступив до монастиря, де став пресвітером. А коли були часи іконоборства, відправився до Константинополя, де викрив в єресі патріарха з царем.

За це його ув'язнили, довго мучили. Коли Феодора випустили з в'язниці, він продовжував проповідувати Слово Боже та захищати ікони. За це імператор наказав голками виколоти на його обличчі вірші. Святого після цього заслали в Сибір, де він помер від страждань.

Іменини: хто святкує День ангела

У понеділок, 9 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антоніна, Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт, Тихін.​

Традиції

У Степанів день тривають святки і веселі гуляння після Різдва Христового. У цей день ворожать незаміжні дівчата, аби знайти свою долю та вдало вийти заміж. Вони розсипають на столі насіння і попарно перераховувати зерна. Якщо число парне виходить, то дівчина цьогоріч вийде заміж, а якщо ні - шлюб буде не скоро.

Ще одна традиція дня - частування сусідів і знайомих "колядками". Дівчата пекли пиріжки з прісного тіста і медові пряники, а потім з ними ходили в гості. Обов'язково потрібно було спекти кілька штук у формі різних звірів.

Прикмети 9 січня

сонячний і морозний день – наступний рік буде врожайним;

ворони гніздяться на снігу – до потепління;

коні поводяться неспокійно – до снігової бурі;

на вулицях немає маленьких пташок – чекати снігопаду.

Що не можна робити 9 січня

Не можна відмовлятися від частувань.

Не можна використовувати ножі, тому наші предки цього дня хліб ламали, а не різали.

Не можна викидати крихти, які зібрали зі столу, бо весь рік проведеш в боргах.

Не можна ткати та шити.

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