Абсолютно неушкоджену муху знайшли в товстій кишці людини

Команда лікарів виявила муху в товстій кишці 63-річного чоловіка під час колоноскопії. Дослідження опубліковано в The American Journal of Gastroenterology.

Чоловік, який раніше мав незначні проблеми зі здоров’ям, з’явився на процедуру, підготувавши свій кишечник відповідно до рекомендацій лікарів. Огляд був чітким, і лікарі виявили помірні дивертикули, п’ять поліпів товстої кишки та геморой. Однак вони також виявили муху, яка висіла в поперечно-ободовій кишці.

Читайте також: Науковці: кажани використовують пеніс як додаткову руку під час сексу

Муха була нерухомою. Вона не рухалася, навіть коли її штовхнув лікар. Пацієнт не знав, як муха потрапила в його товсту кишку. Він повідомив, що вживав чисту рідину за день до процедури, а за два дні до цього їв піцу та листя салату. Він не пам’ятав, щоб у його їжі була муха.

Знахідка є дуже рідкісною і загадковою. Медики припускають, що муха могла потрапити в товсту кишку чоловіка під час дихання або ковтання. Однак також є можливість, що муха потрапила в кишечник через рану або іншу травму.

Цей випадок є ще одним нагадуванням про те, що навіть дуже дрібні об’єкти можуть потрапити в організм людини через різні шляхи.

Нагадаємо, у США 64-річний чоловік звернувся до лікарів із незвичайним і трохи тривожним симптомом – його язик став зеленим і волохатим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!