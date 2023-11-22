Абсолютно невредимую муху нашли в толстой кишке человека

Команда врачей обнаружила муху в толстой кишке 63-летнего мужчины во время колоноскопии. Исследование опубликовано в The American Journal of Gastroenterology.

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Мужчина, ранее имевший незначительные проблемы со здоровьем, явился на процедуру, подготовив свой кишечник в соответствии с рекомендациями врачей. Осмотр был четким, и врачи обнаружили умеренные дивертикулы, пять полипов толстой кишки и геморрой. Однако они также обнаружили муху, висящую в поперечно-ободочной кишке.

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Муха была неподвижна. Она не двигалась, даже когда ее толкнул врач. Пациент не знал, как муха попала в его толстую кишку. Он сообщил, что употреблял чистую жидкость за день до процедуры, а за два дня до этого ел пиццу и листья салата. Он не помнил, чтобы в его еде была муха.

Находка очень редкая и загадочная. Медики предполагают, что муха могла попасть в толстую кишку мужчины во время дыхания или глотания. Однако также есть возможность, что муха попала в кишечник из-за раны или другой травмы.

Этот случай является еще одним напоминанием, что даже очень мелкие объекты могут попасть в организм человека через разные пути.

Напомним, в США 64-летний мужчина обратился к врачам с необычным и немного тревожным симптомом – его язык стал зеленым и мохнатым.

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