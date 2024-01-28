Адвокат пояснив, чи дадуть батьку дитини з інвалідністю відстрочку від мобілізації
В Україні триває загальна мобілізація, через що чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані до війська. Однак, є низка умов, які звільняють від мобілізації.
Зокрема, відстрочку від призову можуть отримати батьки дітей з інвалідністю. Про це розповів адвокат Андрій Карпенко.
За його словами, батько дитини-інваліда має право на відстрочку від мобілізації, незалежно від того, хто з батьків зазначений у документах про дитину.
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"Для отримання відстрочки необхідно з'явитися особисто в місцевий центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), а потім подати заяву. Водночас потрібно мати із собою паспорт громадянина України, військовий квиток і документи, що підтверджують право на відстрочку", – вказав адвокат.
Для оформлення відстрочки потрібно надати заяву та копії документів:
- свідоцтво про народження дитини;
- свідоцтво про шлюб;
- паспорт громадянина України матері дитини;
- документи, що підтверджують реєстрацію місця проживання;
- довідка про фактичне місце проживання разом із дитиною;
- документи, що підтверджують інвалідність дитини.
Після розгляду заяви ТЦК видає довідку або відповідь, що підтверджує право на відстрочку. У військово-обліковому документі може бути додатково зазначено про надання відстрочки.
Нагадаємо, в Україні готують мобілізацію жінок.
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