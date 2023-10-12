Адвокат пояснив, хто має право на відстрочку від мобілізації

В Україні мобілізація триватиме, допоки діятиме воєнний стан, що вперше був оголошений 24 лютого 2022 року. У період дії воєнного стану до призову можуть залучати чоловіків 18 до 60 років та військовозобов’язаних жінок.

Передбачено, що певні категорії громадян можуть отримати відстрочку від мобілізації. Для кого положено це відтермінування, пояснила адвокатка Наталія Сабатюк.

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Експертка пояснила, що у період воєнного часу відстрочку можуть надати таким категоріям громадян:

Заброньованим.

Визнаним особами з інвалідністю або тимчасово непридатним до військової служби.

Українцям, що виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Громадянам, що є батьками чи опікунами неповнолітніх дітей з інвалідністю, або батьки, що виховують дитину з важкими захворюваннями.

Жінкам та чоловікам, що виховують повнолітню дитину з інвалідністю І чи II групи.

Громадяни, що мають постійно доглядати за хворими родичами.

Опікуни особи з інвалідністю, що є недієздатною.

Особи, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка або дружину, якщо хтось з них проходить військову службу.

Працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міністерства оборони та низки силових відомств.

Наталія Сабатюк додала: щоб отримати відстрочку від мобілізації особам, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи, потрібно довести, що відсутні інші працездатні особи, які, згідно із законом, зобов’язані їх утримувати.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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