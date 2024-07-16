Адвокатка пояснила, що робити, якщо 'Резерв+' направляє до ТЦК

В Україні військовозобов'язані мають оновити дані до кінця доби 16 липня. Це можна зробити у ТЦК, ЦНАПі, або через додаток "Резерв+".

Однак в останньому може з'явитися повідомлення: "Інформація про вас неповна, зверніться до ТЦК". Чи обов’язково потрібно йти до ТЦК у такому разі, в інтерв’ю TSN.ua розповіла адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась.

"Досить часто ми спостерігаємо ситуацію, коли людина оновила дані через ЦНАП або через "Резерв+" і, наприклад, у військовому квитку вона перебуває на обліку, а в "Резерв+" вона не перебуває на обліку – або навпаки. Буває таке, що людина за висновком ВЛК виключена з військового обліку, тобто вона не є військовозобов’язаною, її не можуть мобілізувати, а в "Резерв+" написано, що вона перебуває на обліку. Буває таке, що взагалі не можуть знайти інформацію про людину", – зазначила вона.

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Адвокатка додала, коли застосунок "Резерв+" або ЦНАП просить людину звернутися до ТЦК та СП, такі дані не є уточненими.

"Дійсно, для того, щоб завершити цю процедуру, потрібно звернутися до ТЦК та СП. Оскільки в нас зараз тільки відбувається створення і наповнення цього реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, то ми можемо спостерігати деякі збої із наповненням цього реєстру. Для того, щоб дані актуалізувати, потрібно все ж таки з’явитися до ТЦК та СП", – вказала Кондрась.

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