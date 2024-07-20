Актуально під час блекаутів: як зарядити ноутбук від павербанка

Війна в Україні спричинила серйозні проблеми з енергопостачанням. Відключення світла стали звичним явищем, що значно ускладнює життя людей, які працюють з дому за комп'ютером. Про це пише znaj.ua.

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Як же зарядити ноутбук, коли немає світла?

Зарядка за допомогою повербанка:

Не всі повербанки підходять: Звичайні повербанки, призначені для заряджання телефонів, не зможуть зарядити ноутбук через недостатню потужність. Вибираємо потужний повербанк: Вам потрібен повербанк з виходом USB-C Power Delivery (PD) або DC-виходом, який видає напругу 19 або 20 В та струм щонайменше 2 ампера. Ємність: Чим більша ємність повербанка, тим довше він зможе заряджати ваш ноутбук. Мінімальна рекомендована ємність - 20 000 мАч. Якість: Не економте на якості! Вибирайте повербанки відомих брендів з хорошими відгуками. Ціна: Ціна спеціальних повербанків для ноутбуків може варіюватися від 1500 до 7000 грн.

Де купити: Спеціальні повербанки для ноутбуків можна знайти в магазинах електроніки.

Пам'ятайте:

Зарядка ноутбука від повербанка буде повільнішою, ніж від мережі.

Не використовуйте пошкоджений або неякісний повербанк.

Не залишайте ноутбук підключеним до повербанка після повного заряджання.

Дотримуючись цих порад, ви зможете забезпечити безперебійну роботу свого ноутбука, навіть коли немає світла.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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