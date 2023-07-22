русский
Здоров'я

Актуальні для літа: фітнес-тренерка Боржемська поділилася рецептами холодних супів

Діана Бондаренко

Актуальні для літа: фітнес-тренерка Боржемська поділилася рецептами холодних супів

Влітку знижується апетит, проте для здоров'я та стрункої фігури не потрібно пропускати прийоми їжі. Натомість варто зробити акцент на корисних стравах. 

Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася рецептами холодних супів, які стануть актуальними саме для літа. Про це вона повідомила у своєму Instagram.  

"Спекотне літо в розпалі, тож акцент у харчуванні хочеться зробити саме на холодних стравах. Пропоную рецепти дуже смачних супів, які будуть актуальними в цю пору!" – сказала Марина Боржемська. 

Рецепти холодних супів

Окрошка на кефірі 

Інгредієнти, які знадобляться: 

  • кефір (1 л),
  • відварене куряче філе (250 г),
  • варені яйця (2 шт.),
  • редиска (200 г),
  • огірки (3 шт.),
  • відварена картопля (3 шт.),
  • зелена цибуля (1 пучок),
  • петрушка,
  • кріп,
  • спеції. 

Приготування:

  • Відварену картоплю наріжте кубиками.
  • Подрібніть яйця, огірки та курине філе.
  • На терці натріть редиску та дрібно наріжте зелень.
  • Усі інгредієнти висипте в миску та додає солі зі спеціями. 
  • Залийте все кефіром та перемішайте.
  • Готову окрошку поставте в холодильник на годину.

Холодний суп із фетою та щавлем

Інгредієнти: 

  • кефір (500 г),
  • щавель (150 г),
  • фета (150 г),
  • огірки (150 г),
  • редиска (5 шт.),
  • варене яйце (1 шт.),
  • лимонний сік,
  • оливкова олія,
  • спеції.

Приготування:

  • Збийте кефір та щавель за допомогою блендера.
  • Додайте фету, оливкову олію, лимонний сік, спеції та знову збийте.
  • Очистіть огірки, редис. Наріжте все кубиками та додайте до супу.
  • Подрібніть яйця та додайте їх до решти інгредієнтів.
  • Поставте суп в холодильник на годину.
  • Перед подачею прикрасьте зеленню та частинками редиски. 

Гаспачо

Інгредієнти:

  • помідори (8 шт.),
  • болгарський перець (3 шт.),
  • цибуля (1 шт.),
  • огірки (2 шт.),
  • часник (5 зубчиків),
  • оливкова олія,
  • бальзамічний оцет,
  • спеції.

Приготування:

  • Помідори покладіть в каструлю та залийте окропом на декілька хвилин. Після чого помістіть їх в холодну воду та зніміть шкірку.
  • Очистіть огірки, перці, часник та цибулю. Овочі покладіть до блендера та подрібніть до утворення пюре.
  • Додайте оливкову олію, спеції та бальзамічний оцет.
  • Охолодіть суп в холодильнику протягом декількох годин.

Смачного!
Нагадаємо, раніше Марина Боржемська розповідала, як можна полегшити та зробити максимально безпечними заняття спортом на вулиці

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Здоров'яРецепти