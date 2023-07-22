Актуальні для літа: фітнес-тренерка Боржемська поділилася рецептами холодних супів

Влітку знижується апетит, проте для здоров'я та стрункої фігури не потрібно пропускати прийоми їжі. Натомість варто зробити акцент на корисних стравах.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася рецептами холодних супів, які стануть актуальними саме для літа. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Спекотне літо в розпалі, тож акцент у харчуванні хочеться зробити саме на холодних стравах. Пропоную рецепти дуже смачних супів, які будуть актуальними в цю пору!" – сказала Марина Боржемська.

Рецепти холодних супів

Окрошка на кефірі

Інгредієнти, які знадобляться:

кефір (1 л),

відварене куряче філе (250 г),

варені яйця (2 шт.),

редиска (200 г),

огірки (3 шт.),

відварена картопля (3 шт.),

зелена цибуля (1 пучок),

петрушка,

кріп,

спеції.

Приготування:

Відварену картоплю наріжте кубиками.

Подрібніть яйця, огірки та курине філе.

На терці натріть редиску та дрібно наріжте зелень.

Усі інгредієнти висипте в миску та додає солі зі спеціями.

Залийте все кефіром та перемішайте.

Готову окрошку поставте в холодильник на годину.

Холодний суп із фетою та щавлем

Інгредієнти:

кефір (500 г),

щавель (150 г),

фета (150 г),

огірки (150 г),

редиска (5 шт.),

варене яйце (1 шт.),

лимонний сік,

оливкова олія,

спеції.

Приготування:

Збийте кефір та щавель за допомогою блендера.

Додайте фету, оливкову олію, лимонний сік, спеції та знову збийте.

Очистіть огірки, редис. Наріжте все кубиками та додайте до супу.

Подрібніть яйця та додайте їх до решти інгредієнтів.

Поставте суп в холодильник на годину.

Перед подачею прикрасьте зеленню та частинками редиски.

Гаспачо

Інгредієнти:

помідори (8 шт.),

болгарський перець (3 шт.),

цибуля (1 шт.),

огірки (2 шт.),

часник (5 зубчиків),

оливкова олія,

бальзамічний оцет,

спеції.

Приготування:

Помідори покладіть в каструлю та залийте окропом на декілька хвилин. Після чого помістіть їх в холодну воду та зніміть шкірку.

Очистіть огірки, перці, часник та цибулю. Овочі покладіть до блендера та подрібніть до утворення пюре.

Додайте оливкову олію, спеції та бальзамічний оцет.

Охолодіть суп в холодильнику протягом декількох годин.

Смачного!

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська розповідала, як можна полегшити та зробити максимально безпечними заняття спортом на вулиці

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