Акули напали на знімальну групу Netflix під час зйомок шоу

Знімальна група документальних серіалів Netflix ледь не загинула після зустрічі з тигровими акулами під час зйомок на Гаваях. Режисер серіалу Тобі Ноулан заявив, що під час зйомок чотирисерійного документального серіалу про клімат "Наша планета II" на команду напали акули, які "стрибнули на човен і прогризли величезні діри".

"Початкова ідея полягала в тому, щоб зробити підводну зйомку з тигровими акулами, які чекали на мілководді в Лайсані", — пояснив Forbes продюсер серіалу Хью Корді.

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"Але в перший день, коли тигрові акули були поруч, команда сіла в ці надувні човни — і дві акули напали на них. Це було схоже на щось з фільму "Щелепи"", — сказав Корді.

Він розповів, що команда, яку охопила паніка, перебувала всього приблизно в 100 метрах від берега, була змушена швидко відпливати.

"Вода потекла до нас, і ця тигрова акула стрибнула на човен і пробила в ньому величезні діри. Весь човен був понівеченим... Це було жахливо. Це була друга акула того дня, яка напала на нас", – додав Корді.

Він вважає, що така поведінка хижаків була обумовлена їхнім голодом.

Нагадаємо, на початку червня 2023 року ц Хургаді в Єгипті за 30 метрів від берега акула атакувала двох туристів – чоловіка та жінку. Жінка змогла врятуватися, а чоловік не вижив.

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