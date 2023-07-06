Альтернатива лінивим вареникам: рецепт солодких макаронів з полуницею за 15 хвилин

Дуже проста страва на той випадок, якщо хочеться солодких вареників, але готувати їх немає часу. Страву можна їсти як холодною так і гарячою.

Інгредієнти:

Макарони фарфале – 300 г

Полуниця – 250 г

Цукор – 20 г

Цукор ванільний – 10 г

Масло вершкове – 50 г

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Спосіб приготування:

1. Макарони зваріть згідно з інструкцією на упаковці та відкиньте їх на друшляк.

2. Полуницю промийте, обсушіть, видаліть плодоніжки і наріжте шматочками.

3. Макарони поверніть в каструлю, додайте масло, шматочки полуниці, цукор, ванільний цукор і перемішайте.

4. Подавайте прикрасивши ягодами.

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