Американські мільярдери, які шукали няню для собак за 125 тис доларів, зняли вакансію після величезної кількості заявок

Сім'я мільярдерів зняла вакансію про няню для собак за 100 тисяч фунтів стерлінгів через велику кількість охочих працювати (фото ілюстративне)

Існують діти, які мріють стати футболістами або світовими музикантами, але ідея отримати 100 000 фунтів стерлінгів (понад 125 тисяч доларів) за доглядом за парою собак точно займає гідне місце серед найдивовижніших робіт усіх часів. Тож, коли американська сім'я розмістила оголошення про "няню для собак, яка живе вдома", їх завалили потоком відгуків.

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Приїхавши до Великобританії, заможна родина звернулася до висококласного міжнародного кадрового агентства Fairfax and Kensington, розташованого у Південному Кенсінгтоні, Лондон, щоб знайти ідеального кандидата.

Оголосивши вакансію на LinkedIn два тижні тому, компанія очікувала певну кількість заявок, але коли місцеві ЗМІ поширили цю інформацію, кількість зацікавлених осіб підскочила в небеса.

Протягом кількох днів кількість кандидатів зросла з 300 до понад 2000.

"Це наша перша подібна робота, і заробітна плата, пов'язана з нею, вражає. Навіть якщо ви ветеринар, це складно заробити таку суму грошей", – заявив у інтерв'ю з New York Post Джордж Данн з Fairfax and Kensington.

В оголошенні про вакансію було сказано, що успішний кандидат повинен забезпечити "неперевершену турботу та увагу" для цієї чарівної пари чотирилапих друзів.

Це включало годування, догляд та організацію візитів до ветеринара, вакцинацію та медичний догляд. Крім того, няні потрібно було докладати зусиль та розробити індивідуальну програму вправ для собак, щоб вони отримували відповідну фізичну та розумову стимуляцію.

За щастям, обраний кандидат також мав мати можливість подорожувати зі своїми чотирилапими підопічними по всій земній кулі, забезпечуючи їм комфортні та веселі подорожі.

Цікаво, що через фінансовий стан власників-мільярдерів, собача няня також повинна була мати "здатність працювати з конфіденційною інформацією з максимальною обережністю та дотриманням секретності".

Хоча порода собак не була зазначена, Данн повідомив Fox, що це були великі породи собак.

Українські прикордонники, що несуть службу біля кордонів з Білоруссю, прихистили двох собак, що вочевидь не захотіли жити в країні, якою править диктатор Олександр Лукашенко. Псів назвали Куля та Гільза.

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