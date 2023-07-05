Американские миллиардеры, искавшие няню для собак за 125 тыс. долларов, сняли вакансию после огромного количества заявок

Есть дети, которые мечтают стать футболистами или мировыми музыкантами, но идея получить 100 000 фунтов стерлингов (более 125 тысяч долларов) по уходу за парой собак точно занимает достойное место среди самых удивительных работ всех времен. Когда американская семья разместила объявление о "няне для собак, которая живет дома", их завалили потоком отзывов.

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Приехав в Великобританию, зажиточная семья обратилась в высококлассное международное кадровое агентство Fairfax and Kensington, расположенное в Южном Кенсингтоне, Лондон, чтобы найти идеального кандидата.

Объявив вакансию на LinkedIn две недели назад, компания ожидала определенное количество заявок, но когда местные СМИ распространили эту информацию, количество заинтересованных лиц подскочило в небеса.

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В течение нескольких дней количество кандидатов возросло с 300 до более чем 2000.

"Это наша первая подобная работа, и заработная плата, связанная с ней, впечатляет. Даже если вы ветеринар, это сложно заработать такую сумму денег", – заявил в интервью из New York Post Джордж Данн из Fairfax and Kensington.

В объявлении о вакансии было сказано, что успешный кандидат должен обеспечить "непревзойденную заботу и внимание" для этой волшебной пары четырехлапых друзей.

Это включало в себя кормление, уход и организацию визитов к ветеринару, вакцинацию и медицинский уход. Кроме того, няне нужно было прилагать усилия и разработать индивидуальную программу упражнений для собак, чтобы они получали соответствующую физическую и умственную стимуляцию.

По счастью, избранный кандидат также имел возможность путешествовать со своими четырехлапыми подопечными по всему земному шару, обеспечивая им комфортные и веселые путешествия.

Интересно, что из-за финансового состояния собственников-миллиардеров, собачья няня также должна была иметь "способность работать с конфиденциальной информацией с максимальной осторожностью и соблюдением секретности".

Хотя порода собак не была отмечена, Данн сообщил Fox, что это были большие породы собак.

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