Андре Тан показав базовий гардероб на осінь: фото

Осінь – це час, коли можна експериментувати з модними трендами та створювати стильні образи. Однак, щоб не витратити зайві гроші на швидкоплинні тенденції, важливо створити базовий гардероб, який буде актуальним впродовж багатьох сезонів.

Стиліст та дизайнер Андре Тан поділився секретами, на що звернути увагу при створенні базового гардероба на осінь 2023 року. "Це базові речі, які роблять гардероб зручним та функціональним. На які потім можна нанизувати модні тренди!", – написав він в Інстаграмі.

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Перше, що потрібно витягти з шафи чи придбати, каже дизайнер, це тренч. Цього сезону модні тренчі класичні, шкіряні та зі ставками.

Також Андре Тан нагадав про актуальність светрів, кардиганів та джемперів. Він радить обирати светри з якісного трикотажу чи вовни.

Також цього осіннього сезону бажано мати у гардеробі в'язані та трикотажні сукні, у яких кожна жінка виглядатиме стильно та елегантно.

Варто придивитися й до максіспідниць. "Довгі спідниці ідеально підходять для стилізації, допомагають створити елегантний, зухвалий, романтичний або діловий образ для будь-якої події", – зауважив стиліст. Андре Тан додав, що варто обирати довгі спідниці зі шкіри, або в'язні чи трикотажні.

Також восени 2023, на думку дизайнера, будуть у тренді трикотажні костюми з м'якого матеріалу. А ще – штани прямого крою. "Цієї осені зверніть увагу на штани з екошкіри", – додав Андре Тан.

Нагадаємо, ми вже писали, що носити вдома, щоб було зручно.

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