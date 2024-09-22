Аномальне тепло і дощі: якою буде погода в Україні в кінці вересня

На наступному тижні в Україні очікується аномально тепла погода з невеликими опадами в деяких регіонах. Тепле повітря надходитиме з південного та південно-східного напрямків через розвиток циклонів у західній та центральній Європі.

Більшість регіонів України насолоджуватиметься сухою і сонячною погодою, а температури вдень сягатимуть майже літніх показників. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

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Понеділок, 23 вересня, розпочнеться з мінливої хмарності по всій території країни. Вночі та вранці на заході та подекуди на півночі можливі тумани. Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 °С, на півдні та в центрі +11…+16 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +23…+29 °С, а в Карпатах і на півночі – +18…+23 °С.

Погда в Україні 23 вересня. Джерело: meteo.gov.ua Погда в Україні 23 вересня. Джерело: meteo.gov.ua

Вівторок, 24 вересня, обіцяє продовження сухої та теплої погоди завдяки впливу антициклону. Вітер зміниться на східний або південно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура становитиме +7…+12 °С, на півдні до +17 °С. Вдень в усіх областях буде тепло: від +24 до +29 °С, а в Карпатах – +18…+23 °С.

У середу, 25 вересня, погодні умови трохи погіршаться в західних областях і на Приазов'ї, де прогнозують дощі. На Закарпатті та в Карпатах можливі сильні опади. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі опуститься до +10…+15 °С, а на північному сході – до +5 °С. Вдень у західних областях буде прохолодніше – +16…+21 °С, на решті території – +21…+26 °С.

Четвер, 26 вересня, принесе короткочасні дощі на захід країни, у Крим та Приазов'я. В інших регіонах збережеться суха погода. Вітер південний, 7-12 м/с. Нічні температури коливатимуться від +10 до +15 °С, а на півдні до +20 °С. Вдень на більшій частині країни буде тепло – +22…+27 °С, у Карпатах – +16…+21 °С.

У п’ятницю, 27 вересня, можливі невеликі дощі у північних областях. Вітер південного та південно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура вночі залишатиметься в межах +13…+18 °С, на півдні до +21 °С. Вдень тепліше на півдні та сході – до +29 °С, на заході буде прохолодніше – +18…+23 °С.

Субота, 28 вересня, принесе загалом суху погоду по всій країні, за винятком західних регіонів, де можливі дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі температури триматимуться на рівні +12…+18 °С, а на півдні – до +21 °С. Вдень на заході і півночі очікується +17…+22 °С, у центральних та південних регіонах – до +30 °С.

Неділя, 29 вересня. Завершиться тиждень нестійкою погодою у західних, північних і центральних областях, де прогнозуються дощі. На сході та півдні ще збережеться суха і тепла погода. Вітер буде змінним, з південно-західного на північно-східний у західних областях, 5-10 м/с. Вночі температура складе +12…+17 °С, вдень – +23…+28 °С, у західних і північних регіонах трохи прохолодніше – +17…+22 °С.

Погода на тиждень у Києві. Джерело: meteo.gov.ua Погода на тиждень у Києві. Джерело: meteo.gov.ua

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз, коли чекати перше осіннє похолодання в Україні.

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