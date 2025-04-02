Квітневі надбавки для педагогів: хто отримає додаткові 2 000 грн

Кожен учитель Олександрійської громади щомісяця отримуватиме додаткові 2 000 гривень до своєї основної заробітної плати. Перші виплати надійдуть уже в квітні 2025 року.

Про це повідомив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко.

"Протягом останніх трьох місяців я особисто вів переговори з керівниками підприємств та платниками податків, щоб знайти фінансові ресурси для підтримки освітян. Сьогодні ми вже говоримо не про плани, а про досягнутий результат – нам вдалося знайти можливість реалізувати цю ініціативу", – заявив Сергій Кузьменко.

Також він повідомив, що на сесії міської ради, запланованій на 3 квітня, звернеться до депутатів із проханням схвалити це рішення.

Читайте також: Українським вчителям пропонують 50 тис. грн заробітної плати: який предмет потрібно викладати

Таким чином, уже з квітня педагогічні працівники, які працюють у:

школах,

дитячих садках,

закладах позашкільної освіти

отримуватимуть щомісячну надбавку в розмірі 2 000 гривень із місцевого бюджету. Йдеться про педагогів, що працюють у закладах Олександрійської громади Кіровоградської області.

"Це не масштабне рішення на рівні країни, але це конкретний крок, який ми можемо зробити вже зараз – для тих, хто щодня дбає про наших дітей!" – наголосив міський голова Олександрії.

Які додаткові виплати отримають педагоги у 2025 році?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1286, в Україні запроваджено обов’язкову доплату вчителям за роботу в несприятливих умовах. Виплати становитимуть:

1 000 гривень на місяць (1 300 грн до оподаткування) – з 1 січня 2025 року;

2 000 гривень на місяць (2 600 грн до оподаткування) – з 1 вересня 2025 року.

Ця норма залишатиметься чинною до кінця року, в якому буде скасовано або припинено воєнний стан.

Доплата нараховуватиметься пропорційно до педагогічного навантаження всім працівникам освітньої сфери, які працюють у:

початкових школах;

гімназіях;

ліцеях (включно зі спеціалізованими);

спеціальних школах;

навчально-реабілітаційних центрах та їхніх структурних підрозділах.

Наприкінці грудня 2024 року уряд виділив 4,6 млрд гривень на фінансування цієї ініціативи, що дозволить забезпечити виплати вчителям у першій половині 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка категорія вчителів може розраховувати на отримання надбавки у 100% до зарплати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!