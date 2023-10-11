Археологи знайшли в Африці дерев‘яну споруду віком 476 тисяч років: найстаріша конструкція з дерева у світі

Археологи виявили в Африці сліди дерев'яної споруди, що має вік 476 тисяч років. Ця споруда може стати найдавнішою відомою дерев'яною конструкцією.

Про це пише УНІАН.

Залишки деревини були виявлені в басейні річки Каламбо в Замбії, поруч із водоспадом Каламбо. Згідно з описом нового дослідження, опублікованого в журналі Nature, ці залишки складаються з "двох переплетених брусків, з'єднаних поперек навмисно вирізаною виїмкою".

Судячи зі слідів кам'яних інструментів, очевидно, що це не була просто випадкова деревина. Цей об'єкт, ймовірно, був створений навмисно і можливо служив частиною споруди, наприклад, пішохідної доріжки або піднятої платформи, яка захищала від періодичних повеней в цьому регіоні.

Ця знахідка є унікальною, оскільки деревина дуже рідко зберігається в такому стані на протязі такого тривалого часу. Зазвичай, вплив стихій швидко руйнує деревину. Однак завдяки постійному рівню води навколо водоспаду Каламбо, ця деревина залишилася в хорошому стані.

Вчені з Ліверпульського університету визначили вік деревини за допомогою нового методу люмінесцентного датування. Цей метод вимірює вік об'єкта, враховуючи, коли мінерали в піску, що оточує залишки, були вперше вплинуті сонячним світлом.

За результатами дослідження встановлено, що вік споруди становить 476 тисяч років. Це свідчить про те, що ця споруда існувала задовго до появи Homo sapiens, що вказує на те, що інші види гомінінів могли бути її творцями.

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Це відкриття вносить суттєві корективи в наше розуміння стародавніх людей того часу. Воно свідчить про те, що люди кам'яного віку, ймовірно, не були виключно мандрівниками. Водоспад Каламбо мав стійке джерело води і багатий ліс, який міг використовуватись для будівництва постійних споруд, які існували поколіннями.

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