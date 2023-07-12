Археологи знайшли в Ізраїлі гробницю віком 2000 років: вважається місцем поховання 'акушерки Христа'

Так звану гробницю Соломії, яка знаходиться за 50 кілометрів від Єрусалиму знайшли ще 40 років тому. Фахівці Ізраїльського управління гробниці Соломії закінчили досліджувати її нещодавно, хоча розкопки почались ще у 1984 році.

Про це пише FriendSofia.

Понад дві тисячі років тому ця печера була склепом багатої єврейської родини. Вона складається з окремих камер, у стінах яких вирубані похоронні ніші. Ймовірно, місце поховання грабували ще в давнину, адже видно сліди мародерства: оссуарії (кам'яні ящики) розбиті, а скелети скинуті зі своїх місць.

На думку археологів, гробниця належала сім'ї, що мала високий статус у період Другого Храму (516-70 роки до нашої ери). Але пізніше науковці виявили окрім давньоєврейських поховань сліди присутності людей ранньовізантійського періоду — приблизно V століття і пізніше.

В той час печеру почали відвідувати християнські паломники: там були знайдені сотні глиняних олійних ламп, які пов'язують із пілігримами.

Також, стіни печери вкриті написами, які залишили віруючі. Завдяки ним можна зрозуміти, що печеру відвідали люди з Візантії, Сирії, Каппадокії..

Судячи з написів, паломники вважали цю печеру місцем поховання Соломії — повитухи, яка була при народженні Христа. Зараз про цю жінку майже нічого не відомо західним християнам, але вона була шанована ранніми християнами та зображена як повитуха Ісуса на багатьох православних іконах.

Проблемою є те, що про повитуху Соломію розповідається в Євангелії від Якова, апокрифі, справжність якого викликає сумніви.

Там було сказано, що Соломія була помічницею іншої повитухи, яку запросили для прийняття пологів у Марії. Та коли вона дізналась, що народжуватиме незаймана, засумнівалася, за що поплатилася — її рука висохла. Тому примати пологи доводилось Соломії, яка не сумнівалась в цноті матері Христа. Однак, рука старшої повитухи зцілилася після того, як вона торкнулась колиски новонародженої дитини.

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“Соломія — дуже загадкова постать, — йдеться у заяві дослідників. — Культ Соломії безперечно християнський, він належить до ширшого явища, коли ранні християнські паломники стикалися з іудейськими місцями та освячували їх на свій лад".

Тобто, християни вписували стародавні іудейські гробниці у свою релігію, а щоб зробити ці місця популярними – оголошували, що там похований святий або герой апокрифу.

Археологи вважають, що ім'я "Соломія" могло бути висічене на одному з оссуаріїв. Його міг побачити християн, який читав Євангеліє від Якова і повідомити, що знайшов могилу повитухи, яка тримала в руках немовля Христа. Цієї інформації було достатньо, щоб до печери почали навідуватись паломники.

Нагадаємо, у Британії відкопали гігантські кам'яні сокири, яким 300 тисяч років.

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