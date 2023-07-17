Археологи знайшли у Тунісі загадково зникле місто Неаполіс, яке заснував Юлій Цезар

Після сильного шторму археологи виявили зникле стародавнє місто Неаполіс, яке раніше приховане на морському дні. В минулому це місто було важливим портом і ніхто не знав, де саме воно розташовувалось.

Про це пише Daily Express.

Місто було засноване Юлієм Цезарем, але з втратою імперії могутності воно поступово втрачало свою важливість і занепадало. Археолог Мунір Фантар протягом майже 20 років безуспішно намагався знайти сліди цього зниклого міста. Неаполіс став для нього найбільшою загадкою, з якою він коли-небудь зіштовхувався.

Науковці продовжували безрезультатні пошуки до 2013 року, коли південь Середземного моря зазнав шторму, який оголив морське дно біля узбережжя Набеля в Тунісі. Через декілька днів були помічені "дивні кам'яні споруди".

Читайте також: В Англії знайшли дивну бронзову дитячу руку

Подальші дослідження показали, що ці споруди складалися з кам'яних блоків, колон і фундаментів будівель. Фантар визнав, що це відкриття приголомшило археологів, оскільки вони виявилися частиною загубленого міста.

Після багатьох років підводних досліджень Фантар та його команда змогли відтворити комплекс будівель, вулиць та велику промислову зону Неаполіса на карті. Подальші дослідження планують розкрити остаточну важливість міста для Римської імперії.

Нагадаємо, у Греції знайшли судно віком 2500 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!