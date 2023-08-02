Археологи знайшли в Туреччині древнє святилище хетів: відображає уявлення древніх людей про космос

Вчені виявили, що святилище Язиликая, побудоване у Туреччині понад три тисячі років тому, може бути символічним відображенням космосу. На думку науковців хети побудували його з метою візуалізації вигляду Всесвіту та природніх циклів.

Про це пише Journal of Skyscape Archaeology.

Язилик — святилище під відкритими небом та дуже важливе місце Хетської імперії. Його руїни розташовані неподалік села Богазкале у Туреччині. Воно складається з центрального приміщення та храму столиці Хаттусаса.

Поки що неясно, з якою метою було побудоване Язиликая та як його використовували. На думку вчених одне з приміщень використовувалося для новорічних церемоній, інше служило мавзолеєм хетського царя.

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У 2019 році археологи з Базельського університету у Швейцарії припустили, що деякі зображення богів можуть бути календарем: зображення 64 божеств у головному залі Язилик можна розділити на три групи, що відображають дні, місячні місяці та сонячні роки.

Можливо, зображення в Язиликаї відображають підземний світ, землю та небо та природні цикли. Крім того там відображено зміни дня та ночі і пори року.

Нагадаємо, рідкісну срібну монету, якою платили податки у Єрусалимському Храмі, знайшли у пустелі.

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