Археологи виявили артефакт із різанини 35 ізраїльських солдатів (фото)

Ізраїльські археологи виявили латунний компас, який був залишений під час масового вбивства 35 ізраїльських солдатів у 1948 році. Йдеться про подію, яку ізраїльська історія називає "Битвою 35" під час Війни за незалежність.

Під час війни за незалежність 1948 року араби вбили 35 євреїв, у яких закінчилися патрони. Про це повідомляє St. Louis Jewish Light.

Зазначається, що історія компаса починається 16 січня 1948 року, коли конвой із 38 чоловіків з Хагани, основної воєнізованої організації додержавного Ізраїлю, вирушив доставити постачання обложеним єврейським громадам у Гуш-Еціоні, на південь від Єрусалиму. Троє чоловіків повернулися раніше після того, як один вивихнув щиколотку і не зміг продовжити.

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Конвой був виявлений арабами. Після цілоденної боротьби у євреїв закінчилися набої. Араби вбили та понівечили всіх 35 осіб у колоні.

Компас, а також кулеметні коробки типу Брен були виявлені за скелею на вершині Бойової гори, яка, очевидно, служила укриттям для одного з бійців. Судово-медичні дослідження, проведені в лабораторіях ізраїльської поліції, показали, що скло компаса розбилося, коли в нього влучила куля.

За словами дослідників, компас належав або командиру взводу капітану Денні Массу, або одному з двох розвідників Іцхаку Галеві чи Іцхаку Зевулоні.

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