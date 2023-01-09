Археологи виявили найдавніші докази використання срібла як валюти в Ізраїлі (фото)

Команда ізраїльських археологів оголосила, що виявила найдавніші докази використання срібла як валюти в Леванті. Знахідки датуються більш ніж 3600 роками, що на 500 років раніше попередніх оцінок.

Дослідники з Університету Хайфи та Єврейського університету повідомили що срібло, яке знайшли під час розкопок в Ізраїлі та секторі Газа, датується періодом середньої бронзи та походить або з давньої Анатолії, або з території стародавньої Греції. Про це пише The Times of Israel.

"Це означає, що ми є свідками перших доказів того, що існувала безперервна і довгострокова торгівля металами між Левантом і Анатолією вже за 1700 років до нашої ери", – сказала доктор Цілла Ешель з Хайфського університету.

Відкриття показує, що стародавні міста в регіоні мали набагато більш розвинені міжміські торгові відносини та місцеву економіку, ніж вважалося раніше.

Скарби срібла були знайдені в ізраїльських містах Мегіддо, Гезер і Шило, а також у Тель-ель-Аджулі в секторі Газа. Їх різне походження було виявлено за допомогою ізотопного аналізу.

"Раніше археологи відстежували торгові шляхи за допомогою кераміки, але не на кожному торговому шляху є керамічні докази. Це перший раз, коли ми робимо це для срібла в бронзовому столітті", – додала Ешель.

Нагадаємо, раніше у Німеччині виявили колодязь віком понад 3000 років наповнений ритуальними жертвами.

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