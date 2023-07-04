Археологи виявили підказки про доісторичні плавильні майстерні в Ірані (фото)

Археологи виявили нові докази про доісторичні майстерні з виплавки металу, які розкидані в регіоні Шахдад провінції Керман на півдні Ірану. Завдяки своєму особливому розташуванню та умовам навколишнього середовища ця територія була одним із найдавніших центрів виробництва бронзи.

Дослідники виявили технічне різноманіття металевих реліквій, які датуються бронзовим віком. Розвиток металообробки в регіоні Шахдад багато в чому завдячує існуванню тут шахт, повідомляє Tehran Times.

Зазначається, що досліджена територія площею близько 131 гектара розташована приблизно за 1,5 км на схід від міста Шахдад на західній околиці пустелі Лут. Ділянка має довжину 1750 метрів з північного сходу на південний захід і 750 метрів завширшки з північного заходу на південний схід.

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"Команда виявила історичні та культурні докази, такі як залишки виплавки міді, мідні предмети, кам’яні інструменти та шматки кераміки, які датуються ранніми доісторичними часами до початку урбанізації", – розповіли археологи.

Необроблені шматки мідної руди, розкидані на поверхні ділянки Шахдад, вказують на легкий доступ древніх громад до джерел міді, які були легко доступні в сусідніх горах на заході пустелі Лут.

Археологи кажуть, що, виходячи з наявних доказів, стародавні плавильні майстерні в регіоні Шахдад датуються епохою халколіту (кам’яно-мідний вік) і бронзовим віком.

Нагадаємо, у Китаї археологи виявили на Лесовому плато величезну ділянку будівель з утрамбованої землі, кладовищ і бронзових ливарних майстерень. Знахідка датується приблизно 3200 роками тому.

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