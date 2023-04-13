Археологи виявили стародавнє табло майя, яке використовувалося під час гри в м’яч (фото)

Археологи виявили стародавнє табло, яке використовували майя під час гри в м'яч. Кам’яний диск був знайдений у Чичен-Іца, знаменитому стародавньому місті на Юкутані, Мексика.

Знахідка датується кінцем 800-х або початком 900-х років нашої ери. Про це повідомляє CBS NEWS.

Зазначається, що табло має діаметр приблизно 12,7 дюймів і важить близько 108 фунтів. У центрі вирізано двох гравців, які стоять із м’ячем, а навколо – текст.

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"На цьому місці майя рідко можна знайти ієрогліфічне письмо, не кажучи вже про повний текст; цього не траплялося більше 11 років", – розповіли археологи.

Один із персонажів, викарбуваних на камені, носить головний убір із пір’ям і пояс, на якому, здається, зображена квітка, яка, як вважають, є водяною лілією. Його зображують розмовляючим або дихаючим.

Його супротивник носить "зміїний тюрбан", який можна побачити на багатьох персонажах у Чичен-Іца.

Нещодавно Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

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