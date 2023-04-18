Археологи в Іспанії знайшли стародавню майстерню кістяних інструментів, якій може бути 20 тисяч років

У печері Ель-Мірон на півночі Іспанії археологи досліджували створену з каміння перегородку та з'ясували, що вона – частина майстерні палеолітичних кістяних інструментів. Перегородка, виготовлена з каменів у задній частині печери, фактично використовувалася для виготовлення кістяних знарядь близько 20 тис. років тому.

Як повідомляє журнал Antiquity, отвір у скелі було вперше виявлено у 1903 році, що призвело до серії розкопок, які тривають уже понад сторіччя. За цей час вчені виявили свідчення палеолітичної діяльності мисливців-збирачів. Зокрема, знайдено "Червону даму Ель-Мірон" – скелет із верхнього палеоліту, який був покритий охрою.

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Що стосується печери, то в ній знайдено ями та інші невеликі споруди, що свідчать про палеолітичне ведення домашнього господарства, а перегородка вказує на те, що вони використовувалися для обробки кісток тварин та каміння для виготовлення інструментів на основі викинутого кісткового матеріалу, знайденого навколо печери.

Вчені кажуть, що давні люди обробляли кістки та виготовляли з них різні знаряддя, інструменти.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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