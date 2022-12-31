Археологи в Китаї знайшли 14 стародавніх гробниць з безліччю предметів поховання

Археологи в Китаї знайшли 14 стародавніх гробниць. Всередині знаходилося 150 різноманітних предметів поховань.

Як повідомляє місцеве видання Xinhua, археологічні знахідки датуються періодом від династії Східна Хань (25-220 рр.) до династії Мін (1368-1644 рр.). Розкопки були проведені у центральній китайській провінції Хунань.

Інститут культурної спадщини та археології провінції Хунань повідомив, що ці археологічні знахідки є частиною поховального комплексу, розміщеного в Ченьчжоу.

Науковці під час дослідження гробниць знайшли 150 предметів поховання, серед яких була кераміка, вироби із заліза, бронзи, прикраси з камінням.

Археологи вважають, ці гробниці могли належати пересічним мешканцям.

Нещодавно повідомлялося, що у Китаї археологи виявили череп віком понад мільйон років, який допоможе дізнатися більше про архаїчних предків людини.

Також у Китаї знайшли величезний скарб із 1,5 тонни бронзових монет. Вони належали до династій Тан (618-907) і Сун (960-1279).

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