Археологи в Китае обнаружили 14 древних гробниц с множеством предметов захоронения
Археологи в Китае обнаружили 14 древних гробниц. Внутри находилось 150 различных предметов захоронений.
Как сообщает местное издание Xinhua, археологические находки датируются периодом от династии Восточная Хань (25-220 гг.) до династии Мин (1368-1644 гг.). Раскопки были произведены в центральной китайской провинции Хунань.
Институт культурного наследия и археологии провинции Хунань сообщил, что эти археологические находки являются частью погребального комплекса, расположенного в Чэньчжоу.
Ученые при исследовании гробниц обнаружили 150 предметов захоронения, среди которых была керамика, изделия из железа, бронзы, украшения с камнями.
Археологи считают, что эти гробницы могли принадлежать рядовым жителям.
Недавно сообщалось, что в Китае археологи обнаружили череп старше миллиона лет, который поможет узнать больше об архаических предках человека.
Также в Китае обнаружили огромное сокровище из 1,5 тонны бронзовых монет. Они принадлежали к династиям Тан (618-907) и Сун (960-1279).
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