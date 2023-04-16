Археологи у Мексиці знайшли іграшку майя: як виглядає Пок Та Пок

У Мексиці археологи знайшли стародавній вирізьблений камінь, якому може бути 1200 років. Вчені припускають, що його використовували майя як табло для пелоти – гри з м’ячем.

BBC повідомляє, що круглий камінь був знайдений на археологічній ділянці Чичен-Іца. На ньому вирізьблено зображення двох гравців у складних головних уборах, оточених ієрогліфічним шрифтом.

40-кілограмовий камінь знайшов археолог Лізбет Беатріс Мендікут Перес в архітектурному комплексі, відомому як Каса Колорада (Червоний будинок). Він знаходився у комплексі Каса Колорада, також відомому як Чинчанчоб.

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Експерти вважають, що камінь міг прикрашати арку біля входу до комплексу в кінці 800-х або на початку 900-х років. Його знайшли лицьовою стороною донизу пів метра під землею. Вважається, що він міг впасти під час обвалу арки.

Національний інститут антропології та історії Мексики (INAH) заявив, що цей камінь є дорогоцінною та незвичайною знахідкою.

"На цьому місці майя рідко можна знайти ієрогліфічне письмо, а повний текст — ще рідше. Такого не траплялося 11 років", — пояснив археолог Франциско Перес Руїс.

Команда експертів з іконографії розтлумачила зображення двох фігур в центрі каменю як гравців пелоти. На одному з них зображено головний убір з пір’я, а на другому так званий зміїний тюрбан. Він також зображений в одязі, типовому для гравців у пелоту.

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Пелота – це командна гра, в яку грають важким гумовим м'ячем на майданчику. Вважається, що цій забаві 3000 років.

Видання "The History Blog" повідомило, що гра з м’ячем мовою майя звучить як "Пок Та Пок".

Зазначається, що там де знайшли цей камінь, міг знаходитися невеликий майданчик для гри в м’яч.

"Консерватори INAH розпочали процес опріснення за допомогою компресів з целюлозного волокна. Його також очищають дистильованою водою. Дослідники також взялися за техніку фотограмметрії, зробивши зображення тексту та іконографії високої роздільної здатності, що перекриваються, щоб створити 3D-модель диска для детального вивчення та повного перекладу напису", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчені знайшли докази подвійних масових вимирань на Землі.

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