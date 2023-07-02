Археологи у Мексиці знайшли країну мертвих сапотеків Ліобаа (відео)

Група археологів з проєкту Lyobaa повідомила про підтвердження існування великого підземного комплексу сапотеків. Його було знайдено під час дослідження Мітли – археологічної пам'ятки, пов'язаної з культурою сапотеків, розташованої в долині Оахака на півдні Мексики.

За відомостями, сапотеки заселили Мітлу у класичний період (100–650 рр. н.е.) і перетворили її на великий релігійний центр. Згідно зі своїми віруваннями, сапотеки вважали Мітлу воротами між світом живих та світом мертвих, місцем поховання еліти сапотеків. Тому вона також отримала назву Міктлан, що перекладається як "місце мертвих" або "підземний світ".

Довгий час вчені вважали, що сапотеки побудували заплутаний лабіринт камер та проходів під монументальними кам'яними спорудами Мітли з метою досягти Ліобаа, вхід до сапотеканського підземного світу або Країни Мертвих, повідомляє Arkeonews.

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Проєкт Lyobaa, що отримав підтримку Національного інституту антропології та історії (INAH), розпочав дослідження Мітли у 2022 році. Дослідники використовували методи геофізичної розвідки, такі як георадар (GPR), томографію питомого електричного опору (ERT) та томографію сейсмічних шумів, щоб виявити підземні камери та проходи Мітли.

Завдяки цим технологіям археологи створили 3D-моделі підземного світу Мітли. Результати геофізичних досліджень недвозначно підтвердили наявність багатьох підземних камер і тунелів, що простягаються під комплексом структур, відомим як Група Черча. У Мітлі існують п'ять груп надземних споруд, одна з яких є католицькою церквою 16-го століття.

Дослідження також зосередилося на Колонному палаці, складній будівлі, що належить до Колонної групи. Археологи вивчили ранні стадії будівництва цього палацу за допомогою сканування.

Дослідники продовжують аналізувати результати своїх знахідок, спираючись на геофізичні дані, щоб отримати більше інформації про підземний світ Мітли та розширити наше розуміння сапотекської культури та релігійних вірувань.

Це відкриття може мати велике значення для археологічних досліджень та розкриття таємниць доколумбової культури Мексики.

Нагадаємо, неподалік села Качкув у Польщі археологи зробили відкриття, що може змінити наше розуміння стародавніх ритуалів. За допомогою дронів, що обстежували кілька полів поруч з поселенням, було виявлено стародавній ритуальний центр, що міг бути астрономічною обсерваторією.

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