Археологи в Японії збираються розкрити таємничу гігантську труну, якій майже 1900 років (фото)

Японські археологи знайшли стародавню кам'яну труну на руїнах фортеці Йосіногарі в провінції Сага. Вона є найбільшим саркофагом з відомих науці в цьому регіоні: довжина його могили в півтора раза більша за типовий розмір могильних ям історичного періоду Яйой.

Як повідомляє Arkeonews, кам'яна труна довжиною близько 2,3 метра може належати до пізнього періоду Яєй. Ця історична епоха тривала близько 700 років. Знайдений саркофаг є найбільшим з усіх знайдених у цій місцевості.

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За інформацією вчених, вік могили між другою половиною другого століття і серединою третього століття при державі Яматай. Ширина знахідки складає 65 сантиметрів.

Артефакт складений із чотирьох кам'яних плит, на яких виявлено сліди якихось дуже гострих металевих інструментів. Написані знаки ще не розшифровані, але деякі з них дуже схожі на "катакана" - для захисту від сил зла.

Вчені припускають, що могила належить родовитій людині. По-перше, на такій висоті простолюдинів не могли ховати, по-друге, зовнішній вигляд гробниці свідчить про її особливості.

Влада Японії оголосила, що офіційно саркофаг відкриють 5 червня.

Представник префектури Сага заявив, що "є ймовірність, що це буде відкриття, яке змінить всю історію, але воно може розчарувати".

Нагадаємо, невідомі науці алмази знайшли в метеориті з каньйону Діабло у США.

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