Армія рф атакувала енергооб'єкти України ракетами та дронами: без світла Луцьк, Рівне і Хмельниччина

На світанку 28 листопада Повітряні сили України зафіксували зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. Близько 5:30 по території України було завдано ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили

О 5:30 відбулися пуски крилатих ракет, внаслідок чого було атаковано різні регіони України. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.

Через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в усіх областях України екстрено ввели відключення електроенергії.

"Енергетика знову під масованим ударом. Атаки на енергооб’єкти зафіксовані по всій Україні. НЕК "Укренерго" запровадило екстрені відключення електроенергії", - повідомив міністр енергетики Галущенко. Він додав, що інформація про наслідки буде уточнюватися залежно від безпекової ситуації.

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Наслідки атаки за регіонами:

Київщина: У столиці уламки ракети впали на відкриту територію.

Харківщина: У Київському районі Харкова пошкоджено цивільне підприємство. Постраждалих немає.

Сумщина: У Шостці зруйновано інфраструктурні об’єкти, пошкоджено школу, лікарню, багатоповерхівки та системи водозабезпечення.

Вінниччина: Зруйновано господарську будівлю, пошкоджено житлові будинки, сталося займання автомобіля.

Одещина: Попередньо зафіксовано пошкодження приватних будинків.

Житомирщина, Львівщина, Івано-Франківщина: Чутно звуки вибухів.

Рівненщина: Сильне задимлення над Рівним, понад 280 тисяч абонентів залишилися без світла, також є перебої з водопостачанням.

Волинь: У Луцьку кілька ракетних ударів. Частково відсутнє електропостачання, зупинено роботу електротранспорту.

Миколаївщина: Через відключення електроенергії зупинено роботу трамваїв, тролейбусів та освітніх закладів.

Атаки на енергетику продовжуються, у багатьох регіонах діють екстрені відключення.

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