Армія рф атакувала енергооб'єкти України ракетами та дронами: без світла Луцьк, Рівне і Хмельниччина
На світанку 28 листопада Повітряні сили України зафіксували зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. Близько 5:30 по території України було завдано ракетного удару.
Про це повідомляють Повітряні сили
О 5:30 відбулися пуски крилатих ракет, внаслідок чого було атаковано різні регіони України. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.
Через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в усіх областях України екстрено ввели відключення електроенергії.
"Енергетика знову під масованим ударом. Атаки на енергооб’єкти зафіксовані по всій Україні. НЕК "Укренерго" запровадило екстрені відключення електроенергії", - повідомив міністр енергетики Галущенко. Він додав, що інформація про наслідки буде уточнюватися залежно від безпекової ситуації.
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Наслідки атаки за регіонами:
- Київщина: У столиці уламки ракети впали на відкриту територію.
- Харківщина: У Київському районі Харкова пошкоджено цивільне підприємство. Постраждалих немає.
- Сумщина: У Шостці зруйновано інфраструктурні об’єкти, пошкоджено школу, лікарню, багатоповерхівки та системи водозабезпечення.
- Вінниччина: Зруйновано господарську будівлю, пошкоджено житлові будинки, сталося займання автомобіля.
- Одещина: Попередньо зафіксовано пошкодження приватних будинків.
- Житомирщина, Львівщина, Івано-Франківщина: Чутно звуки вибухів.
- Рівненщина: Сильне задимлення над Рівним, понад 280 тисяч абонентів залишилися без світла, також є перебої з водопостачанням.
- Волинь: У Луцьку кілька ракетних ударів. Частково відсутнє електропостачання, зупинено роботу електротранспорту.
- Миколаївщина: Через відключення електроенергії зупинено роботу трамваїв, тролейбусів та освітніх закладів.
Атаки на енергетику продовжуються, у багатьох регіонах діють екстрені відключення.
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