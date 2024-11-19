Армія рф атакувала Глухів на Сумщині: є влучання у гуртожиток, 10 людей загинуло, серед них дитина (фото)

Шестеро людей, зокрема дитина, стали жертвами російського удару по гуртожитку в місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада. Під завалами ще можуть залишатися люди.

Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, Сумська обласна прокуратура у Facebook.

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"18 листопада пізно ввечері ворог атакував гуртожиток у Глухові, застосувавши два ударних безпілотники типу 'Шахед', націлених на мирних мешканців. Станом на 7 ранку, попередньо, загинули 6 осіб, серед яких одна дитина. Поранено 12 людей, включаючи двох дітей".

UPD: кількість загиблих зросла до 10

Сумська обласна прокуратура уточнила, що серед загиблих – 8-річний хлопчик. На місці тривають рятувальні роботи, під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, терористи вчергове атакували Одесу.

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