Армія РФ атакувала Харків балістикою: є постраждалі, пошкоджено підприємство й приватні будинки (фото)

Увечері 1 червня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками. Під ранок 2 червня Харків зазнав потужної атаки — пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють Повітряні сили та місцева влада. Як заявив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик, одна з балістичних ракет влучила у Харківське шосе (раніше — Білгородське). Через це рух від центру міста до окружної дороги наразі заблоковано.

У Холодногірському районі зафіксовані прильоти трьох дронів-камікадзе типу "Шахед", після чого стався удар балістичною ракетою. Пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків та цивільне підприємство.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що дві балістичні ракети влучили в Київському районі міста: одна — біля багатоповерхівки, інша — у дорогу, неподалік школи. За його словами, трагедії вдалося уникнути лише дивом.

"Ще кілька метрів — і ракета влучила б у житловий будинок. Ще кілька хвилин — і на дорозі могли бути авто чи автобуси", — написав Терехов.

Хронологія подій

04:09 — перше повідомлення про вибух у Харкові.

— перше повідомлення про вибух у Харкові. 04:11–04:19 — голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про атаку БПЛА і прильоти в Холодногірському районі.

— голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про атаку БПЛА і прильоти в Холодногірському районі. 04:39 — пошкоджено цивільне підприємство, приватні будинки, автомобілі.

— пошкоджено цивільне підприємство, приватні будинки, автомобілі. 04:46 — підтверджено удари балістичними ракетами.

— підтверджено удари балістичними ракетами. 05:03–05:30 — зафіксовано два удари в Київському районі: у дорогу та біля багатоповерхівок, пошкоджені фасади будівель, вибиті вікна.

— зафіксовано два удари в Київському районі: у дорогу та біля багатоповерхівок, пошкоджені фасади будівель, вибиті вікна. 05:05–05:07 — кількість постраждалих зросла до шести, серед них 7-річний хлопчик.

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Комунальні служби вже працюють на місцях влучань. Мер пообіцяв, що пошкоджену інфраструктуру буде відновлено найближчим часом.

Нагадаємо, 21 травня Національна гвардія України підтвердила інформацію про російський ракетний удар по полігону в Сумській області, де українські військовослужбовці проходили навчання. Унаслідок атаки загинули шестеро військових, десять – дістали поранення.

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