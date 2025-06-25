Армія РФ атакувала Харків дронами: є потерпілий, пошкоджено цивільне підприємство (фото)

У ніч на 25 червня Харків зазнав чергової атаки з боку Росії — у місті пролунали вибухи внаслідок ударів дронів-камікадзе. Основною мішенню ворога стало цивільне підприємство в Київському районі, внаслідок атаки постраждав чоловік.

Інформацію про нічну атаку підтвердили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, місцеві ЗМІ та пабліки, мер Харкова Ігор Терехов. За їхніми словами, російські безпілотники атакували об’єкти у кількох районах Харкова, серед яких — Шевченківський та Київський.

Місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомили про серію вибухів у різних частинах міста. Унаслідок одного з ударів у Шевченківському районі спалахнула триповерхова будівля. У Київському районі серйозних пошкоджень зазнало цивільне підприємство та незаселений житловий будинок, біля якого виникла пожежа.

Читайте також: РФ вдарила балістикою та шахедами по Києву: є руйнування та поранені (фото)

За уточненими даними, Росія застосувала щонайменше сім ударних дронів типу "Шахед", серед яких було чотири "Герань-2". Усі безпілотники вразили територію Київського району. Одного з постраждалих госпіталізували, наразі його стан з’ясовується.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Сумщину дронами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!