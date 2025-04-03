Армія РФ атакувала Харківщину: пошкодженою житлові будинки, є поранені (фото)

Російські війська завдали удару по селу в Куп’янському районі Харківської області за допомогою реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий житель, а також були пошкоджені житлові будинки та інфраструктурні об’єкти.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За інформацією слідства, 2 квітня близько 15:00 російські військові обстріляли село Андріївка. За попередніми даними, удар було завдано з РСЗВ.

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"59-річний чоловік отримав осколкове поранення. Його госпіталізували для надання медичної допомоги. Пошкоджено понад десять житлових будинків, господарчі споруди, будинок культури та автомобіль."

Нагадаємо, вранці 21 березня армія РФ атакувала Одесу та Запоріжжя дронами.

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