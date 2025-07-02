Армія РФ атакувала Херсон: є влучання у лікарню, 8 поранених (фото)

Увечері 1 липня російські війська атакували лікарню в Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей.

Про інцидент повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, удар було завдано близько 23:00, внаслідок чого серйозно пошкоджено будівлю медичного закладу.

У результаті атаки постраждали п’ятеро пацієнтів і троє працівниць медперсоналу. Серед них — 44-річну медсестру госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини. Ще двоє жінок віком 54 та 44 роки перебувають на амбулаторному лікуванні.

Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Херсонська ОВА

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У лікарні залишаються й четверо постраждалих пацієнтів — двоє чоловіків віком 58 і 60 років, а також дві жінки, 64 і 57 років. Усі вони отримали контузії, вибухові травми та поранення від уламків. Окрім того, 69-річна жінка після огляду відмовилась від госпіталізації, отримавши необхідну допомогу на місці.

Нагадаємо, у ніч на 25 червня Харків зазнав чергової атаки з боку Росії — у місті пролунали вибухи внаслідок ударів дронів-камікадзе

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