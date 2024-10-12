Армія рф атакувала Херсон та Запоріжжя: спалахнула потужна пожежа, є поранені (фото)

Внаслідок російських ударів по Запоріжжю вночі 12 жовтня троє людей, серед яких дитина, були поранені. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

"Ворог вночі атакував Запоріжжя. Поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Попередньо трьох людей поранено". Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram та ДСНС у Telegram.

Серед травмованих є 12-річна дівчинка, дві жінки 55 та 22 років і 11-річна дівчинка.

"Повністю зруйнований приватний будинок. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих уточнюється".

Вогнеборці ліквідували загоряння складських приміщень і майстерень на площі 15 кв. м. Пошкоджено фасади та скління будинків.

На місцях працюють 34 рятувальники та 6 одиниць техніки ДСНС, а також поліцейські, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста.

Також, вночі армія рф атакувала один з мікрорайонів Херсона, внаслідок чого спалахнула пожежа у складах та на майданчику відкритого зберігання відходів виробництва.

"Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва". Про це повідомляє ДСНС у Telegram, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

Через постійні повторні обстріли рятувальники кілька разів від’їжджатли в безпечне місце, а потім знову повертатися до гасіння.

"До ранку пожежу вдалося загасити", – повідомили у ДСНС.

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