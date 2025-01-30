Армія РФ атакувала Суми: дрон влучив у багатоповерхівку, четверо людей загинуло, є поранені (фото)

Унаслідок російського удару по житловому будинку в Сумах загинули щонайменше четверо людей – їхні тіла витягли з-під завалів. За інформацією ОВА, п’ятеро постраждалих, зокрема дитина, були госпіталізовані, троє з них перебувають у тяжкому стані.

Як повідомляє ДСНС, рятувальники виявили тіла двох загиблих – чоловіка та жінки. За даними Сумської обласної військової адміністрації, станом на 8:00 ранку жертвами атаки стали чотири особи, ще дев'ятеро отримали поранення, серед них одна дитина.

Наслідки влучання. Джерело: ДСНС Наслідки влучання. Джерело: ДСНС

Наслідки влучання. Джерело: ДСНС Наслідки влучання. Джерело: ДСНС

Наслідки влучання. Джерело: ДСНС Наслідки влучання. Джерело: ДСНС

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Рятувальні роботи тривають. Влучання російського дрона-камікадзе спричинило руйнування п’яти квартир на чотирьох поверхах, пошкодження 12 балконів, а також понад 80 вікон. Удар також завдав шкоди більш ніж 20 автомобілям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що армія РФ здійснила атаку БПЛА на Київщину, пошкоджено десятиповерхівку, троє людей загинуло.

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