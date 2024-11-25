Армія рф атакувала центр Харкова: зайнялась пожежа, є поранені (фото)

У Харкові вранці 25 листопада прогримів вибух, який спричинив пожежу. Внаслідок атаки постраждали 10 осіб, п’ятеро з них госпіталізовані.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

"У Харкові вибух. Будьте обережні! Удар прийшовся по Київському району міста. На місці влучання пожежа."

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За інформацією Олега Синєгубова, вибух стався на одній із центральних вулиць. У результаті пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобілі. На місці події працюють екстрені служби та медики.

За словами Терехова, удар окупантів припав на район із щільною житловою забудовою. Вибух стався у дворах, оточених багатоповерховими будинками, що призвело до займання господарських споруд та автомобілів.

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