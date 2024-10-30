Армія рф атакувала Україну дронами: у Києві внаслідок падіння уламків виникли пожежі, серед постраждалих - дитина (фото)

У ніч на 30 жовтня Київ зазнав чергового нападу російських безпілотників. Внаслідок роботи ППО та падіння уламків ворожих дронів у Солом'янському районі столиці сталися пожежі та вибухи.

За даними ДСНС, постраждало дві будівлі:

- 9-поверховий житловий будинок (загоряння на 2-му та 3-му поверхах, площа пожежі - 40 кв. м)

- 6-поверхова адміністративна будівля. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Соломʼянському районі горять нежитлові приміщення. За іншою адресою в тому ж районі – теж пожежа.

Над містом ще кілька БпЛА. Працюють сили ППО".

"У Соломʼянському районі пожежа в одній із квартир у житловому будинку. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці".

"У житловому будинку в Соломʼянському районі, куди влучили уламки дрону, наразі девʼятеро постраждалих. Серед них - 11-річна дівчинка. Всім медики надали допомогу на місці".

"Пожежу в житловому будинку в Соломʼянському районі ліквідували. Рятувальні служби працюють на місці. Медики теж чергують на місці".

Наслідки падіння уламків дронів у Києві Наслідки падіння уламків дронів у Києві

Наслідки падіння уламків дронів у Києві Наслідки падіння уламків дронів у Києві

Наслідки падіння уламків дронів у Києві Наслідки падіння уламків дронів у Києві

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За інформацією Київської міської військової адміністрації, це вже 19-та повітряна атака на столицю у жовтні. Противник продовжує застосовувати тактику запуску дронів з різних напрямків та висот, проте завдяки ефективній роботі сил ППО ворожі безпілотники були своєчасно виявлені та знешкоджені.

Наразі всі відповідні служби продовжують працювати на місцях інцидентів.

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