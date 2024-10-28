Армія рф атакувала Херсон: двоє людей загинуло, 4 поранених

Увечері 27 жовтня російські окупаційні війська здійснили масований обстріл Центрального району Херсона, що призвів до трагічних наслідків. Внаслідок атаки, яка сталася близько 21:20, загинули дві місцеві жительки – 50-річна та 71-річна жінки. Серед постраждалих четверо цивільних осіб, включно з 13-річним підлітком.

Від обстрілу також зазнали пошкоджень чотири багатоквартирні будинки та приватні помешкання місцевих жителів. Про це повідомляєХерсонська обласна прокуратура в Telegram.

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За фактом чергового воєнного злочину російських загарбників правоохоронні органи проводять розслідування.

Нагадаємо, армія рф атакувала житловий будинок у Харкові та енергетичний об’єкт у Сумах, є поранені.

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