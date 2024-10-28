Армия РФ атаковала Херсон: два человека погибли, 4 раненых

Вечером 27 октября российские оккупационные войска произвели массированный обстрел Центрального района Херсона, повлекший трагические последствия. В результате атаки, которая произошла около 21:20, погибли две местные жительницы - 50-летняя и 71-летняя женщина. Среди пострадавших четверо гражданских лиц, включая 13-летнего подростка.

От обстрела также получили повреждения четыре многоквартирных дома и частные помещения местных жителей. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура в Telegram.

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По факту очередного военного преступления российских захватчиков правоохранительные органы проводят расследование.

Напомним, армия РФ атаковала жилой дом в Харькове и энергетический объект в Сумах, ранены.

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