Армія РФ атакувала Запоріжжя дронами: є влучання у багатоповерхівку (відео)

Увечері 27 лютого російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, внаслідок чого виникли пожежі та постраждала мирна мешканка. Ворог влучив у багатоповерхівку, спричинивши загоряння квартири на сьомому поверсі на площі 30 квадратних метрів.

82-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. Вибухова хвиля й уламки пошкодили сусідні будинки. Про це повідомляє ГУ ДСНС Запорізької області.

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Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Рятувальники повідомили, що психологічну допомогу отримали 43 особи, серед яких четверо дітей. Окрім цього, внаслідок атаки виникли ще дві пожежі: на відкритій території, що охопила 40 квадратних метрів, та у гаражі площею 30 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

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