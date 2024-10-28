Армія рф атакувала житловий будинок у Харкові та енергетичний об’єкт у Сумах, є поранені (фото, відео)
У Холодногірському районі Харкова внаслідок нічного обстрілу 28 жовтня зазнала пошкоджень дев'ятиповерхівка. За даними місцевої влади, постраждало семеро осіб, серед яких одна неповнолітня.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Внаслідок удару значно пошкоджено верхні поверхи будівлі - зруйновано три квартири та перекриття між восьмим і дев'ятим поверхами. У всьому будинку вибито вікна. На місці влучання виникла пожежа.
До ліквідації наслідків атаки залучено понад 25 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки ДСНС. Також на місці працюють психологи, які надають необхідну допомогу постраждалим.
Окрім Харкова, ворог атакував Чугуїв. Інформація про руйнування в місті наразі уточнюється.
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Тієї ж ночі росіяни здійснили атаку безпілотниками по Сумській області. Ворог намагався вразити об'єкти критичної інфраструктури в Конотопському районі.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Силами протиповітряної оборони було знищено 6 ворожих дронів "Шахед". На місці працюють відповідні служби, тривають відновлювальні роботи.
Міська влада Харкова закликає мешканців бути обережними через можливість повторних обстрілів.
Нагадаємо, армія рф атакувала ринок у Куп'янску.